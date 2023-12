Robin Hendrix stunt met 3e plek op EK veldlopen in Brussel, België wint goud in landenklassement

De Belgische mannen en vrouwen hebben voor kippenvelmomenten gezorgd op het EK veldlopen in Brussel. Robin Hendrix snelde naar een knappe 3e plaats. Goed voor Belgisch goud in het landenklassement dankzij ook nog ereplaatsen van John Heymans en Isaac Kimeli. De Belgische vrouwen veroverden dan weer brons in het landenklassement.

Vooraf leek Isaac Kimeli de grootste troef op een Belgische medaille. Na eerder zilver en brons op EK's droomde hij luidop van een gouden plak. Maar voor eigen volk had Kimeli geen topdag. Hij moest ploegen en zwoegen om contact te houden met de kopgroep. Een medaille zat er nooit in. Dan was het aan 2 andere Belgen om zichzelf te overtreffen. Opgezweept door de talrijke fans draaiden John Heymans en Robin Hendrix rondelang netjes mee in de top 10. Met de eindstreep in zicht kreeg Hendrix nog extra vleugeltjes. Eventjes liep hij zelfs virtueel 2e, Hendrix ging uiteindelijk met een knappe 3e plaats aan de haal. Na nieuwbakken Europees kampioen Yann Schrub (Fra) en de Noor Magnus Tuv Myrhe. John Heymans vocht als een leeuw en eindigde 6e. Belgisch kopstuk Isaac Kimeli (11e) viel net buiten de top 10. Die resem aan ereplaatsen leverde België bovendien goud op in het landenklassement.

Rooms en Herbiet in top 10, brons in landenklassement

Vreugdetaferelen bij de Belgische vrouwen. Niet alleen omdat zet met Lisa Rooms (6e) en Chloë Herbiet (9e) 2 atletes in de top 10 plaatsten, maar ook omdat België brons veroverde in het landenklassement. Vorig jaar was het nog met een vergrootglas zoeken naar Belgen in de vuurlinie van het EK. Hanne Verbruggen (34e) en Lisa Rooms (35e) waren toen de nationale lijsttrekkers. Vandaag liep Rooms voor eigen volk wel in de kijker. Samen met Belgisch kampioene Chloë Herbiet stond ze meer dan haar mannetje in de top 10. De Noorse Karoline Grøvdal snelde zoals verwacht naar haar 3e Europese titel op een rij voor de Italiaanse Nadia Battocletti en de Britse Abbie Donnelly.

Belgische Van Lent 7e bij beloften vrouwen

Een Belgische vrouw in de top 10 bij beloften lag niet meteen binnen de verwachtingen. Na de 1e kilometer passeerde de beste Belgische, Jana Van Lent, als 15e. Daarna duurde het niet lang vooraleer ze zich in de top 10 nestelde. Dat op zich was geen verrassing, maar dat ze ook voorin bleef zitten toen haar groepje steeds verder uitdunde, was dat wél. Halfweg koers passeerde Van Lent zowaar als 3e. In de slotkilometers kreeg ze het wat moeilijk, maar ze kon wel een verdienstelijke 7e plaats vasthouden.

Ook bij de mannen beloften nestelde België een atleet in de top 10 met Yorick Van De Kerkhove. Aan het eerste tussenpunt liep Van De Kerkhove zelfs even aan de leiding. Daarna zocht hij zijn plekje in de kopgroep en zou hij de hele wedstrijd rond de 10e plaats lopen. De Europese titel viel ten prooi aan de Brit Will Barnicoat na een spannend sprintje tegen de Fransman Valentin Bresc. Met Matthew Stonier (3e) stond nog een 2e Brit op het podium.

België 5e in gemengde aflossing

Verbazing alom toen België na de eerste wissel in eerste positie lag. Met dank aan startloper Ziad Audah, die zijn wedstrijd perfect indeelde en nog wat overschot hield voor zijn latste hectometers. Daarna was het aan Elise Vanderelst. De Belgische recordhoudster op de 1.500 meter viel terug naar de 3e plaats, maar hield de Belgen dus wel nog altijd op medaillekoers.



De derde Belgische schakel was Charlotte Van Hese, de verrassing van het BK drie weken geleden in Hulshout en op papier de zwakste pion in het nationale viertal. En dat bleek ook de realiteit. Ze viel terug naar de 7e plaats. Slotloper Ruben Verheyden wist nog op te rukken naar een 5e plaats, maar de medailles waren toen al lang gaan vliegen.



Frankrijk haalde het in een superspannend slot voor Nederland en Groot-Brittannië.

Belgische junior in de top 10

De mannen junioren kregen op voorhand geen kansen toegedicht op een top 10-plaats. Maar dat was buiten Simon Jeukenne gerekend.



Na een kilometer zat onze 18-jarige landgenoot pas in 42e stelling, maar Jeukenne liep een dijk van een inhaalrace. In de laatste kilometers dook hij de top tien in om uiteindelijk op een knappe 7e plaats af te klokken.



De Europese titel viel in het mandje van de Deen Axel Vang Christensen na een bloedstollende sprint tegen de Nederlander Niels Laros. Brons ging naar de Ier Nicholas Griggs.

Bij de vrouwen junioren viel niets te beginnen tegen de Britse Innes Fitzgerald. Ze liep al vroeg weg en haalde het met een straatlengte voorsprong.



Zilver was voor de Deense Sofie Thörgensen, op plek 3 eindigde de Française Jade Le Corre.



Beste Belgische was Charlotte Penneman op een verdienstelijke 14e plaats.

