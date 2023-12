Favoriet Isaac Kimeli klaar voor EK veldlopen in Brussel (live op Sporza): "De modder mag geen excuus zijn"

Kimeli woont in Halle en zal veel familie, vrienden en kennissen langs de kant zien staan. "De zenuwen zijn onder controle", lacht hij. "De trainingen sinds het BK 3 weken geleden zijn vlot gelopen. We hebben kunnen doen wat we wilden doen en zijn er klaar voor." "Ik heb er alles voor gedaan, we zullen zien wat de benen zeggen." Vorig jaar was Kimeli 3e in Turijn. "Qua training ben ik nu sterker. Maar de vorm hangt af van de dag en van het parcours. Er kan altijd een atleet zijn die verrast." Laken wordt door velen (Belgen toch) gezien als "het mooiste parcours ter wereld". Het is een echte crossomloop met modder, hoogtemeters en snel oplopende en aflopende stukken. Krijgt Kimeli, die niet zo van modder houdt, een parcours op zijn maat? "Ik heb het liever zoals in februari, wanneer het droger is. Nu ligt er veel modder op sommige stukken. Maar dat geldt voor iedereen. Dat mag geen excuus zijn."

Kimeli vertelt aan onze man in Brussel wie hij als zijn grootste concurrenten ziet: "De Italiaan Crippa heeft al heel wat bewezen, zo won hij vorig jaar de 10.000 meter op het EK in München. En er zijn ook een paar goede Fransen en Spanjaarden."



De Fransman Schrub klopte afgelopen seizoen Kimeli 2 keer. "Toen was ik niet op mijn best", reageerde Kimeli rustig. "Hij heeft me nog niet geklopt, toen ik op mijn top was."



