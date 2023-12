Soufiane Bouchikhi (33) hangt zijn spikes aan de haak

"Het is met gemengde gevoelens dat ik jullie het einde van mijn atletiekcarrière aankondig", schrijft Soufiane Bouchikhi op Instagram. "Na zorgvuldig nadenken en als gevolg van medische en persoonlijke redenen heb ik besloten om dit hoofdstuk af te ronden."

Bouchikhi was vooral in het veldlopen succesvol met nationale titels in 2019 en 2020. Ook op het EK veldlopen scoorde hij verschillende keren goed met een vijfde plaats in 2017 en een zesde plaats in 2019.

Op de piste blonk Bouchikhi uit op de 10.000 meter. De laatste jaren koos hij, samen met zijn jongere broer Lahsene, voor de marathon.