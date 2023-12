Helpt "volksfeest" van EK veldlopen om EK atletiek naar België te halen? "Dit smaakt naar meer"

Het succesvolle EK veldlopen in Brussel geeft Rutger Smith zin om nog meer atletiektoernooien naar België te halen. "De organisatie was absoluut geslaagd dit weekend. Dit smaakt naar meer." In 2030 zou België het EK atletiek naar Brussel willen halen.

Hetzelfde geluid was er te horen bij Gerry Follens, voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga. "We hebben een heel goeie organisatie neergezet. Het was tot in de puntjes in orde. We hebben bewezen dat we op de kaart staan als organisator."

Ook bij Follens doet het EK veldlopen dromen van meer. "Dit belooft voor de toekomst. Hiermee is een belangrijke stap gezet om in de toekomst nog meer toporganisaties naar ons toe te trekken. We denken in de eerste plaats aan het EK Road Running in 2025 in Leuven, maar wie weet wat er daarna nog volgt."

Achter de schermen wordt er lobbywerk verricht voor het EK atletiek in 2030, maar het is nog niet beslist of België zich effectief kandidaat stelt. De sfeer op het EK veldlopen zat zondag alvast goed.

"Ik mag wel zeggen dat het een volksfeest was", stelt Follens. "We hebben tussen de 6.000 en 7.000 toeschouwers ontvangen. Dat is een droom als organisator van een veldloop. Dit doet denken aan een succesvolle veldrit."