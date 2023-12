Robin Hendrix straalt na dubbele medaille op EK: "Een van de mooiste momenten van mijn carrière"

"Dit is een van de mooiste momenten van mijn carrière", ging Hendrix verder. "Ik wist wel dat ik in vorm was, maar dacht vooraf dat een plek in de top 10 al mooi zou zijn."

"Ik ben al enorm lang aan het wachten op een medaille", vertelde hij na afloop. "Het zat er al enkele keren in op een indoorevenement, vandaag kon ik eindelijk bevestigen."

Ik denk zelfs dat zilver mogelijk was, maar daarvoor zat ik uiteindelijk net te ver.

"Tijdens de laatste keer bergaf wist ik dan ook dat brons binnen was. Ik denk zelfs dat zilver mogelijk was, maar daarvoor zat ik uiteindelijk net te ver." (lees voort onder foto)

Maar ook elders liep hij het perfecte tempo. "Na een ronde of 3 had ik mijn eigen tempo gevonden en trapte ik totaal niet op mijn adem", blikte hij terug.

Wat die tactiek dan precies inhoudt? "Trager lopen bergop en versnellen bergaf", lichtte Hendrix toe. "In de afdalingen kon ik met mijn lange benen snelheid halen."

Hendrix was erg trots op zijn derde plek.

"Teammedaille maakt het extra mooi"

Naast de persoonlijke glorie voor Hendrix was er ook nog een collectief megasucces voor ons land. België won het landenklassement, dankzij ook nog eens een 6e plek van John Heymans en een 11e plek van Kimeli.

"Die teammedaille maakt het extra mooi", stelt Hendrix. "Ik voelde al snel dat het mogelijk was en zei tegen John dat we ons moesten sparen voor de laatste ronde. Dan konden we voor goud gaan."

"Ook de ongelooflijke groepssfeer heeft ongetwijfeld bijgedragen aan deze prestatie. Deze ochtend zaten we nog tactieken uit te wisselen en we hebben allemaal bakken ervaring door de vele kampioenschappen die we al liepen", besloot Hendrix.

En dat voelde ook Pieter-Jan Hannes. "De Fransen hebben al 2 dagen ruzie over wie de dikste nek heeft, daar hebben wij van geprofiteerd als sterk team", grapte hij.