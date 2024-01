Mario Vandenbogaerde herovert via de Q School zijn Tourkaart voor de PDC

Na Andy Baetens heeft ook Mario Vandenbogaerde zich via de zogenoemde Q School geplaatst voor de PDC Tour darts. Vandenbogaerde maakte daar afgelopen jaar ook deel van uit, maar hij tuimelde na 2 jaar uit de felbegeerde elitegroep.

128 darts krijgen voor dit jaar een Tourkaart van de PDC-dartsbond en daar zijn 6 Belgen bij.



Dat Dimitri Van den Bergh, Kim en Ronny Huybrechts, Mike De Decker en Robbie Knops erbij zouden zijn, wisten we al. Gisteren kon Andy Baetens zich op de 2e finaleavond van de Q School ook al plaatsen.



Mario Vandenbogaerde moest hopen om opgevist te raken via de 'Order of Merit' van de Q School. Van de darters die zich niet rechtstreeks konden plaatsen, wordt nog eens een aparte rangschikking opgemaakt en daarin eindigde Vandenbogaerde wel hoog genoeg.

Brian Raman heeft het dan weer niet gered. Hij kon zich, net als Vandenbogaerde, voor de PDC Tour plaatsen via de Q School van 2022, maar deed niet genoeg om zijn abonnement te hernieuwen.