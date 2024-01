Van Pelé tot Biles: wordt darter Luke Littler (16) vanavond lid van illuster clubje tienerkampioenen?

Als tiener de hoofdvogel afschieten, het is weinigen gegeven. Luke Littler (16) krijgt vanavond dé kans om zich te kronen tot jongste wereldkampioen darts. Als dat lukt, vergezelt hij een knappe groep tienerkampioenen. Een overzicht van jonge helden die de sportwereld veroverden.

1. Pelé - 17 jaar

Het wereldkampioenschap voetbal van 1958 zal voor altijd dat de ontdekking van Pelé zijn. De piepjonge balkunstenaar gaat met Brazilië op zoek naar glorie in Zweden. Op z'n zeventiende scoort Pelé 4 keer op weg naar de finale tegen het gastland. Op het allergrootste toneel schiet hij nog een twee keer raak en pakt hij de titel met Brazilië na 2-5-winst, wat van hem een wereldwijde tienersensatie maakt.

2. Martina Hingis - 15 jaar

Drie maanden voor haar 16e verjaardag speelt Martina Hingis al een finale op het heilige gras. Samen met Helena Sukuva klopte de Zwitserse de Amerikaanse Meredith McGrath en Larisa Neiland (Sovjet-Unie) in drie sets anno 1996. Een jaar later zou Hingis in het enkelspel op Wimbledon winnen. De Australian Open en US Open voegde ze ook nog toe aan haar prijzenkast.

3. Ian Thorpe - 15 jaar

In een sport waar kracht en techniek hand in hand gaan, zijn de tienerjaren vaak een leerschool. Niet voor Australiër Ian Thorpe. In 1998 verbaast hij de wereld door de jongste wereldkampioen ooit te worden - met slechts 15 (!) levensjaren op de teller - in eigen land. Dat op de 400 meter vrije slag.

4. Kirani James - 18 jaar

Kevin en Jonathan Borlée maakten een stukje geschiedenis van erg dichtbij mee. In de finale van de 400 meter op het WK van 2011 in Zuid-Korea leerde de wereld Kirani James kennen. De jongen uit Grenada liep zijn persoonlijke besttijd van 44"60. Meteen goed voor de titel. Amerikaan LaShawn Merritt ging met het zilver aan de haal, Kevin Borlée mocht mee op het podium met de 18-jarige ster. Broer Jonathan werd 5e.

5. Simone Biles - 16 jaar

Vorig jaar keerde ze terug naar de stad waar ze haar eerste grote succes boekte. Simone Biles greep als 16-jarig toptalent haar eerste wereldtitel in Antwerpen. In ons land was de Amerikaanse veelwinnares de sterkste allround. 10 jaar later kreeg nationale turntrots Nina Derwael de kans om die mooie herinneringen op te halen met het icoon van de sport.

6. Barbara Jones - 15 jaar

We schrijven Olympische Spelen in Helsinki anno 1952. De Amerikaanse estafetteploeg op de 4x100 meter gaat voor goud. Al wordt er in het land getwijfeld of ze de eeuwige rivalen uit de Sovjet-Unie wel konden kloppen met een 15-jarige sprintster aan boord. Barbara Jones bewees de criticasters ongelijk en liep aan de zijde van Faggs, Hardy en Moreau naar een wereldrecord (45"9) én een olympische titel.

Barbara Jones (helemaal rechts) viert met de aflossingsploeg.

7. Boris Becker - 17 jaar

Boem, Boem, Becker. En hoe hij zijn krachtige spel al aan de wereld toonde op erg jonge leeftijd. Op zijn 17e was hij de sensatie op het grastapijt van Wimbledon. De Duitser klopte Kevin Curren in vier sets anno 1985 en zette zo een record neer. Hij zou Wimbledon nog twee keer winnen in zijn rijke carrière, net als de US Open en Australian Open (2x). Ook naast het terrein was Becker een woelwater. Hij moest in de gevangenis een straf uitzitten voor fraude, wat later in beeld gebracht werd in een documentaire op Apple+.

8. Eliud Kipchoge - 18 jaar

Het begin van een legendarische loopcarrière. Eliud Kipchoge was op zijn 18e de sterkste op de 5.000 meter in Parijs. De Keniaan sprintte naar de wereldtitel in 12'52"79. Later zou Kipchoge vooral op de marathon brokken maken, waar hij de records aan elkaar reeg. In mei 2019 werd hij de eerste mens die een (officieuze) marathon aflegde onder de twee uur in de "Ineos 1:59-challenge".

Kipchoge liep in 2019 als eerste een marathon onder de 2 uur.

9. Kylian Mbappé - 19 jaar

Zou de Belgische wonde van de halve finale al helemaal geheeld zijn? Op het WK van 2018 in Rusland toonde Kylian Mbappé waarom hij genoemd werd om in de voetsporen te treden van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De flitsen van de aalvlugge aanvaller teisterden verdedigingen - vraag maar aan Alderweireld en co. Mbappé werd op zijn 19e de jongste doelpuntenmaker ooit op een WK voor Frankrijk en pikte ook in de finale tegen Kroatië een goal mee op weg naar de titel.

10. Allyson Fenix - 19 jaar