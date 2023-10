Nina Derwael interviewt Simone Biles in uniek gesprek: "Zat je hier echt in het publiek 10 jaar geleden?"

Voor het WK turnen in Antwerpen wilde iederéén met Simone Biles - de beste turnster ooit - spreken. Alleen op de aanvraag van Sporza ging de Amerikaanse in.



Om het gesprek nog wat unieker te maken, stelde niemand minder dan Nina Derwael - de beste Belgische turnster ooit - de vragen voor ons.

"Ik ben blij om je te zien", glundert Biles, wanneer onze geblesseerde landgenote de kamer binnenwandelt. "Je bent geopereerd, hé? Je ziet er goed uit."

Derwael opent met de vraag hoe het voelt om terug te zijn in Antwerpen, de plek waar Biles tien jaar geleden haar eerste WK turnde.

"Het voelt een beetje surreëel om hier weer te zijn", vindt Biles. "Om terug te zijn in dezelfde zaal is erg spannend en leuk."

"Ik herinner me dat ik doodsangsten had. Het was mijn eerste WK in mijn eerste jaar bij de elite. Mijn coaches vertelden me dat ik plezier moest maken, maar ik herinner me alleen maar een waas. Enkel het publiek, dat me enorm oppepte, bleef me bij."

Wie daar toen ook in de tribunes zat? Een 13-jarige Nina Derwael.

"Ik was daar", lacht onze olympisch kampioenen tegenover Biles. "Het was bijzonder, want ik had nog nooit van je gehoord en je turnde iedereen naar huis. Het was geweldig om te zien."