Morgen begint het WK turnen: erop of eronder voor Belgische teams, Simone Biles als uithangbord

Het Antwerpse Sportpaleis wordt vanaf zaterdag ingepalmd door de beste gymnasten ter wereld. Voor de Belgische teams is het de allerlaatste kans op deelname aan de Spelen in Parijs. Onze commentator Steffy Merlevede blikt vooruit op het WK: "De vrouwen zoeken naar een leider, de mannen hebben grote stappen gezet."

De Belgische vrouwen: kaarsje(s) branden voor de top 12

Plaatst het Belgische vrouwenteam zich voor de Spelen in Parijs? Door de afwezigheid van Nina Derwael (schouderblessure) en Lisa Vaelen (klierkoorts) hebben die kansen een flinke knauw gekregen. Dit WK is het laatste kwalificatiemoment als team. Top 12 is noodzakelijk. "En helaas sukkelt ook Maellyse Brassart met een enkelblessure. Zij zal maar 2 van de 4 toestellen kunnen turnen." "De meisjes hebben gewoon heel veel pech gehad. De top 12 wordt bijzonder moeilijk", vreest onze commentator Steffy Merlevede. "Misschien is het zelfs onmogelijk gezien de sterke concurrentie. Maar een ticket voor de Spelen is zo belangrijk, ook financieel. Dit kan gevolgen hebben voor de subsidies." "Voor deze meisjes is een WK in eigen land natuurlijk een droom. Antwerpen staat al jaren in hun agenda. Voor zo'n evenement spenderen ze al die uren in de zaal." "Misschien kunnen ze boven zichzelf uitstijgen, maar de ploeg verliest een brok ervaring. Wie wordt nu de leider? Dat zou in principe Brassart moeten zijn, maar ook zij is dus gehavend."

Ook Maellyse Brassart is niet volledig fit.

Zijn er individuele uitschieters mogelijk? "Dan kijk ik zeker naar Fien Enghels, die de finale van de balk haalde op het EK." "Jutta Verkest kennen we nog van Tokio, waar ze op haar 15 jaar als allerjongste de allroundfinale bereikte. Na die Spelen heeft ze het even moeilijk gehad, maar ze staat er weer." "Er is veel talent zoals bijvoorbeeld Erika Pinxten, maar deze ploeg zal echt top moeten presteren om in de top 12 te geraken."

Belgische selectie: Jutta Verkest, Maellyse Brassart, Fien Enghels, Yléa Tollet en Erika Pinxten

Reserve: Margaux Dandois

De Belgische mannen: de wind in de zeilen

"Ik kijk absoluut uit naar hun prestatie", zegt onze commentator over de mannen die zaterdag al de kwalificaties turnen. "De ploeg heeft grote stappen gezet. Er is een hele goeie samenwerking tussen de Vlaamse en Waalse groep dankzij coaches Koen Van Damme en Gilles Gentges." "Ze hebben echt een band gesmeed met teambuildings om voor elkaar door het vuur te gaan. Het zijn vrienden en het team komt op de eerste plaats." "Ze willen als ploeg naar de Spelen, wat een primeur zou zijn. Dat kan ook financiële groei tot gevolg hebben, wat weer een extra boost kan zijn. Ze geven alles voor die top 12." "Ze hebben Tokio gemist door fouten en dat lag zwaar op hun maag. Parijs is hun doel, maar ook voor hen wordt het kantje boord. Het is erop of eronder."

Op het EK hebben de mannen bewezen dat ze stappen hebben gezet. "Luka Van den Keybus heeft al in een WK-finale gestaan, Noah Kuavita heeft een sterke oefening aan de rekstok en Maxime Gentges pakte EK-zilver op het paard met bogen." Het geloof in eigen kunnen is groot. "Vorige vrijdag benadrukte Marjorie Heuls, coach bij de vrouwen, dat ook op de persvoorstelling. Vroeger ging het enkel over de vrouwen, nu staan ook de mannen hun mannetje."

Belgische selectie: Luka Van den Keybus, Noah Kuavita, Maxime Gentges, Glen Cuyle en Nicola Cuyle Reserve: Victor Martinez

De superster: Simone Biles

"Een groot kampioenschap heeft trekpleisters nodig en na het afhaken van Nina Derwael is dat uiteraard Simone Biles", ziet ook onze commentator. "De Amerikaanse is intussen 26 jaar, ze is getrouwd en ze keert terug naar Antwerpen. 10 jaar geleden veroverde ze hier haar eerste WK-medailles, een collectie die ze heeft uitgebouwd tot liefst 25 plakken." "Iedereen kent haar verhaal over de mentale problemen die ze gehad heeft in Tokio, over de pauze die ze genomen heeft met ook nog de rechtszaak tegen de Amerikaanse dokter Larry Nassar in het misbruikschandaal." "Biles traint al enkele maanden weer voluit en in augustus werd ze voor de 8e keer Amerikaans allroundkampioene. Ze laat zich wel nog wekelijks begeleiden door een psycholoog voor die twisties, die mentale perikelen. Het blijft afwachten of dat haar nog parten blijft spelen." "Maar op de sprong zou ze kunnen uitpakken met een oefening die geen enkele gymnaste al gedaan heeft (zie lees ook hieronder). Daar ga je niet alleen als turnliefhebber voor zitten, ook het bredere publiek kan hier alleen maar van smullen."

De Amerikaanse selectie blijft ijzersterk met ook nog Leanne Wong en Shilese Jones, maar de VS mist Sunisa Lee. De allroundkampioene van Tokio en concurrente van Derwael aan de brug geeft verstek. "In Antwerpen ontbreken ook brugspecaliste Elisabeth Seitz, de Britten missen Jennifer Gadirova en de Italianen kunnen niet rekenen op Asia D'Amato." "Hun zussen - Jessica Gadirova (Europees kampioene) en Alice D'Amato - zijn er wel en we mogen uiteraard Rebeca Andrade niet vergeten, vorig jaar in Liverpool wereldkampioene allround."

De beloning: kwalificatie voor de Spelen

Individueel zijn er nog herkansingen en vangnetten, maar zoals gezegd is dit WK in Antwerpen de laatste gelegenheid om je als team te plaatsen voor Parijs. De top 3 van het vorige WK heeft al zekerheid. "Bij de vrouwen zijn dat de VS, Groot-Brittannië en Canada. Bij de mannen gaat het om China, Japan en Groot-Brittannië." "Bij die landen is er net iets minder druk en zij kunnen dus ook meer jonge talenten inzetten. Komt er ook nog eens bij dat de Aziatische Spelen ook aan de gang zijn in China. Dat is erg belangrijk voor China en Japan. Zij verspreiden dus hun focus." "Zhang Boheng, de allround vicewereldkampioen van vorig jaar en wereldkampioen van 2021, is er niet bij. Liu Yang zal het Chinese mannenteam leiden." "De Japanse allround wereld- en olympisch kampioen Daiki Hashimoto tekent wel present en hij wordt de te kloppen man, samen met Carlos Yulo uit de Filipijnen." "Ik kijk ook uit naar Max Whitlock, tweevoudig olympisch kampioen op het paard met bogen." "Net als Biles nam hij na Tokio een pauze om mentale rust te krijgen, maar de 30-jarige Brit is helemaal terug. En net als Biles was Antwerpen 10 jaar geleden zijn eerste WK. Ook hij maakt de cirkel dus rond."

Daiki Hashimoto verdedigt zijn allroundtitel.