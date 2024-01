Kijk vanaf zaterdag bij Sporza naar olympisch kwalificatietoernooi van Red Lions en Red Panthers

Komend weekend beginnen onze nationale hockeyploegen aan hun kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Parijs. Wanneer komen de Red Lions en de Red Panthers in actie? Hoe schatten ze hun kansen in? Lees het in dit artikel.

De wedstrijden zijn ook met livestream en tekstupdates te volgen op www.sporza.be en in onze app. De openingsmatch van de Panthers, zaterdag om 18.30 u tegen Ierland , is exclusief te bekijken met onze livestream vanaf 18.30 u.

De wedstrijden van de Red Lions en de Red Panthers in Valencia zijn live te bekijken op de Sporza-kanalen (VRT 1/VRT Canvas of Ketnet). Raadpleeg onze programmagids voor de uitzenduren.

"Wat de valkuilen zijn? Dat we het te licht opnemen, maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. Ik heb vertrouwen in dit team. Ons plaatsen voor de Spelen is ons hoofddoel."

"We zullen ons in Valencia moeten plaatsen voor de Olympische Spelen. Onze eerste piek dit jaar is Valencia en onze tweede piek zal hopelijk in Parijs zijn."

Vanaf zondag moeten de Lions de poort naar Parijs openbeuken in Valencia. "We bekijken dit kwalificatietoernooi zeker niet als een tussendoortje, want het is van moeten", beseft Alexander Hendrickx.

In 2023 moesten ze vrede nemen met zilver op het WK en brons op het EK, waardoor er nog geen zekerheid is over Parijs.

De Red Lions (FIH 2) spelen in de groepsfase van het kwalificatietoernooi in Valencia tegen Ierland (FIH 13), Japan (FIH 15) en Oekraïne (FIH 29).

Ook de Red Panthers kamperen in Valencia voor hun olympische missie. In 2016 (Rio) en 2021 (Tokio) moesten ze de Spelen helaas vanop het thuisfront volgen, Parijs mag geen 3e "non" op een rij zijn.

De trauma's en de ontgoochelingen zijn doorgespoeld, de Panthers zijn opgeklommen tot nummer 4 van de wereld en geloven rotsvast in hun kansen.

"We zijn het best gerangschikte team van alle landen die zich nog niet kunnen plaatsen, dus we zijn ook de topfavoriet. In principe moet het lukken", weet Alix Gerniers, die met de Panthers vorig jaar zilver pakte op het EK.

"Het team van 4 jaar geleden kan je niet meer vergelijken met nu. We hebben op alle vlakken enorme stappen gezet."

"Die teleurstelling willen we niet nog eens meemaken. We zullen er alles aan doen om de Spelen te bereiken. We gaan ervan uit dat we ons zullen plaatsen en terugkeren met een big smile."

De Panthers namen tot dusver slechts een keer deel aan de Olympische Spelen, in Londen in 2012. Vier huidige Red Panthers waren er destijds al bij: Aisling D'Hooghe, Barbara Nelen, Alix Gerniers en Judith Vandermeiren.

Ook bondscoach Raoul Ehren straalt vertrouwen uit: "Het niveauverschil met een paar jaar geleden is echt gigantisch. We zijn niet meer afhankelijk van 1 of 2 speelsters die in vorm moeten zijn. We hebben heel veel wapens, het hele pakket is gereed."

"4 jaar geleden stonden we nog 12e of 13e van de wereld. Nu zijn we de nummer 4 van de wereld. Er staat een totaal andere ploeg, met zoveel extra wapens."