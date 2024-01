Valpartij in massastart doet vraag rijzen: is schaatssport wel veilig? "Je mag er niet te veel aan denken"

Een stevige glijpartij met bloedende wondes tot gevolg. De massastart op het EK schaatsen werd vroeg opgeschrikt door het uitvallen van Nederlandse sprinter Bart Hoolwerf. "Ja, soms is het toch echt gevaarlijk", deelt Belg Indra Médard, die een sterke wedstrijd reed in dienst van Europese kampioen Bart Swings.

"Eerst merkte ik het niet, omdat ik zo gefocust was op mijn eigen race. Toen ik de beelden zag, merkte ik dat de Fransman in zijn gezicht aan het bloeden was, zijn landgenoot een snijwond had en ook Bart Hoolwerf niet ongeschonden bleef."

Indra Médard vertelt hoe hij de valpartij op het EK massastart beleefde. De 25-jarige Belg rolde de rode loper uit voor Bart Swings op weg naar goud.

"Met Hoolwerf uit de race, wisten we dat de gevaarlijkste klant in de sprint weg was." Al wenst niemand op het ijs de tegenstand een val toe.

"Als je ziet wat het teweeg kan brengen, denk je toch wel eens na over hoe gevaarlijk de sport is", zegt Médard.