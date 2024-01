Gooit Bart Swings op EK troeven op tafel? "In Wereldbeker heb ik mijn plan bewust nog niet top uitgevoerd"

De Europese schaatstop verzamelt vanaf vanavond drie dagen in Heerenveen om te strijden voor de titels op het EK afstanden. De Belgische medaillehoop rust alweer op de schouders van Bart Swings. Dat het dit seizoen nog niet is gelukt op de massastart in de Wereldbeker, verontrust hem niet. "Ik moet kijken welke kaarten ik heb."

"Als hij al één keer meespringt in een ontsnapping of één keer een gat dichtrijdt, dan is het al één keer dat ik het niet zelf moet doen. Dat zal zeker helpen."

De massastart is zondag de afsluiter van het EK afstanden. Tussendoor werkt Swings nog drie nummers af: de ploegenachtervolging, de 1.500 en de 5.000 meter.

Te veel van het goede? "Dat moet tijdens het EK wel lukken. De ploegenachtervolging is een stevige opwarmer, vooral de 1.500m én de massastart op zondag is een pittige combinatie."

Vanavond komt Swings met Médard en Jason Suttels dus al in actie op de ploegenachtervolging. Het is 10 jaar geleden dat er een Belgische ploeg aan meedeed.

"We worden elke wedstrijd beter. Er zit potentieel in", aldus Swings. "Een plek bij de top 8 en een ticket voor het WK zou al een mooie stap zijn voor ons eerste jaar. Als dat al lukt na één jaar, moeten de Spelen over twee jaar ook mogelijk zijn."

Ook Indra Médard gelooft dat er al iets mogelijk is op het EK. "Op de wereldbekerranking zijn we nu al het vierde Europese land. We staan dus dicht bij de top drie, misschien kunnen we stunten", zegt hij.