Bart Swings triomfeert in schaatsmarathon in Groningen na finishfoto

Omdat Bart Swings prioriteit geeft aan het langebaanschaatsen, doet de laureaat van de Nationale Trofee van Sportverdienste lang niet aan alle marathon mee. Maar als hij deelneemt, is het voor de winst.



Vorig weekend waren er 2 marathons: zondag klopte Swings Visser in Amsterdam, zaterdag was het andersom in Breda. Het staat 3-2 in de onderlinge duels dit seizoen. Visser is de leider in de KNSB Cup, omdat Swings niet overal meedoet.



Gisteren was er een akkefietje tussen de twee protagonisten in het slot. De twee raakten met elkaar in contact. "Op 300 meter meter gingen we allebei aan en ik dacht als eerste de bocht in te duiken, maar dat dacht hij ook", vertelt Swings aan de website schaatsen.nl.



"Dan kom je met elkaar in aanraking, daar was ik een beetje van geschrokken. Er was contact, dat had van mij niet gehoeven. Ik lag bijna op de grond, dat willen we niet."



Visser claimde dat hij aan de binnenkant van de baan reed en niet kon uitwijken. "Dit soort dingen gebeuren in deze wedstrijden. We hebben het direct uitgepraat en later ook weer met elkaar gelachen."