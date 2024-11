Luca Brecel staat op frame van 2e ronde, maar incasseert alsnog comeback op UK Championship

JaK Jones opende de partij met framewinst en zou later opnieuw op voorsprong komen (2-1) met een break van 96. Toch was het na de pauze Luca Brecel die de regie overnam.

De Belg klom naar een 4-2-voorsprong en had even later bij 5-3 drie frames de tijd om de zege in de wacht te slepen. Een bemoedigende prestatie lonkte, maar net daar ging het mis.

Jones knokte zich terug in de wedstrijd met het betere positiespel en sleepte een decider uit de brand. Daarin ging Brecel het best van start met een break van 42, maar verkwanselde hij zelf een mooie kans. Jones ging op en over onze landgenoot naar de 1/8e finales.

De vroege uitschakeling betekent alweer geen rankingpunten voor Brecel. Zo zakt hij stilaan weg op de ranglijst in een weinig sprankelend seizoen.