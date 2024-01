Bart Swings is weer op de afspraak en verlengt zijn Europese titel in de massastart

Bart Swings (32) heeft nog maar eens gepresteerd op de grote momenten. In Thialf gleed onze landgenoot naar EK-goud in de massastart. Swings hield het hoofd koel in een afwachtende race die ontsierd werd door een zware glijpartij. Zijn eindsprint in de slotronde was overtuigend.

Dat bewees hij ook in Thialf vanmiddag. De race, die maar langzaam op gang kwam, speelde zeker niet in het nadeel van Swings.

Bart Swings had dit seizoen nog niet geschitterd op zijn favoriete discipline, maar de olympische kampioen piekt richting het WK van midden februari en gaf de voorbije dagen aan dat hij goed genoeg weet waarmee hij bezig is.

"Het is toch maar weer gelukt", lachte Bart Swings. "Ik had wel wat stress op voorhand, want het was dit jaar nog niet zo goed gevallen."

"Ik wist dat ik me niet zou laten insluiten en dat ik op tijd de sprint zou aangaan. Het is perfect gelopen."

De val ontsierde de race. "Ik hoorde dat er een belangrijke concurrent weg was, maar er waren nog 2 snelle Italianen. Het moest nog altijd gebeuren."

Met Indra Médard als loods liep het als een trein. "Dat was perfect. Toen de Nederlander op 3 ronden van het einde van kop ging, had ik normaal zelf het tempo moeten houden, maar Indra kon me gangmaken en kon het tempo strak houden voor de sprint."

"Ik voelde zelf dat ik nog heel fris was na een rustige wedstrijd", aldus Swings, die "voldaan" is met deze medaille.

"Mijn titel verlengen was het enige echte doel op dit EK. Ik had graag iets beter geschaatst op de andere afstanden, maar de frisheid is er nog niet. Daar werken we nu aan."

Een titel op de massastart, het lijkt stilaan vanzelfsprekend. "Niet voor mij alleszins", antwoordde Swings. "Ik blijf er heel hard voor werken. Op het WK zal de rest er weer staan met nieuwe plannen."