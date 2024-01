EK schaatsen: Degelijke 1.500m voor Bart Swings, Sandrine Tas 5e in de massastart

"Dit is ergens wat ik in gedachten had", reageerde Bart Swings na zijn 5.000 meter, "al had ik liever nog 1 à 2 seconden sneller geschaatst."



"Momenteel is dit niet slecht. Ik heb pittige weken achter de rug en heb hier niet specifiek naartoe gewerkt. Maar ik ben wel blij met hoe ik gestreden heb tot het einde. Ik kon vlakke rondjes schaatsen en kon op het einde nog wat versnellen."



Kan Swings de kloof richting het WK, over een zestal weken, nog verkleinen? "Dat moet zeker lukken", zegt hij duidelijk. "Ik kan er nog een stuk afdoen, maar of ik het gat kan dichten, dat weet ik niet."



"Ik doe er alles aan en frisheid doet veel. Normaal kan ik ook goed pieken. Die 5.000 meter is een uitdaging en de motivatie is leuk. Dat helpt me sowieso op de massastart."