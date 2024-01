Bart Swings werkt toe naar het WK: "We willen het brons op de 5.000 meter evenaren"

Er zijn nog zekerheden: voor de derde keer op een rij heeft Bart Swings zich tot Europees kampioen op de massastart gekroond. Raadgever Jelle Spruyt is uiteraard tevreden, maar benadrukt nog eens hoe het WK over anderhalve maand het grote doel is. En op dat WK heeft Swings meerdere ambities.

Bart Swings is en blijft de koning van de massastart, zeker in een Europees jasje. In Heerenveen was hij gisteren weer heer en meester. "Of Bart onklopbaar is? Een EK winnen is altijd leuk, maar de belangrijkste wedstrijd volgt over anderhalve maand", zet Jelle Spruyt meteen de toon. Spruyt is al jaren een van de raadgevers van Swings en was niet aanwezig in Nederland. Toch zag hij hoe zijn poulain de klus weer kon klaren. "De massastart verliep niet zo spectaculair, maar Bart won op zijn ervaring. En ook Indra Médard deed het als tweede Belg perfect." "In het verleden zat Bart altijd alleen en moest hij het werk zelf opknappen of keuzes maken. Indra heeft Bart nu in een zetel gezet richting de laatste ronde."

Technisch loopt het nog niet zo vlot, maar we hebben nog een vijftal weken om dat bij te schaven. Dat komt wel goed voor het WK. coach Jelle Spruyt