David Goffin is er weer bij in de Davis Cup

Davis Cup-kapitein Steve Darcis heeft zijn vijfkoppige selectie bekendgemaakt voor de ontmoeting in de kwalificaties met Kroatië, op 3 en 4 februari in Varazdin. David Goffin haakt weer aan.

"Ik heb gekozen voor de spelers die het hoogst op de ranking staan en uiteraard ook hun selectie verdienen", legt Steve Darcis uit.

"Ik ben heel blij met de terugkeer van Zizou Bergs, die aan het eind van vorig seizoen twee Challengertoernooien won."

In september moest David Goffin afhaken voor het duel met Oezbekistan (3-1). Nu is hij weer klaar voor de strijd.

Darcis: "Ik ben blij met de positieve reactie van David, die het jaar goed begonnen is in Australië."

"Joris De Loore maakte vorig jaar een buitengewone comeback en heeft al laten zien dat we op hem kunnen rekenen in de Davis Cup."

"En het dubbelteam met Sander Gillé en Joran Vliegen is onbetwistbaar en is ook in goede vorm, zoals bleek uit de wedstrijden in Hongkong."

Bij winst tegen Kroatië plaatsen de Belgen zich voor de groepsfase van de Davis Cup, in september. Daar kan een ticket veroverd worden voor de Finals, in november in Malaga.