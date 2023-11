"Genieten van het eerste tot het laatste punt": dit waren de beste tennismatchen van 2023

De keuze van Caro Houbreghts

Alcaraz-Djokovic (Wimbledon)

Maar we weten allemaal hoe dat is uitgedraaid tijdens het vervolg van het seizoen. Alcaraz leek een schim van zichzelf in het najaar, terwijl Djokovic elk toernooi won waaraan hij deelnam en ook de nummer 1 positieve heroverde.

Novak Djokovic had aangegeven dat hij verwacht had dat Carlos Alcaraz hem zou kunnen bedreigen op gravel en op hardcourt, maar op gras had hij dat niet meteen zien aankomen. Het is uiteindelijk ook het enige grandslamtoernooi dat Djokovic dit jaar niet kon winnen.

Alcaraz-Djokovic (Cincinnati)

Hoe dan ook is hij dé tennisser van het seizoen: andermaal 3 grandslamtoernooien gewonnen en het jaar afgesloten als nummer 1. Het is ongezien wat hij allemaal doet en ik ben ervan overtuigd dat het einde voor Djokovic nog niet in zicht is.

Het moment van Wimbledon was natuurlijk groter, maar de match in Cincinnati vond ik kwalitatief zelfs nog hoogstaander dan de finale in Londen.

Gauff-Sabalenka (US Open)

Deze wedstrijd kies ik meer voor het moment dan voor het spelniveau: eindelijk wint Coco Gauff een grandslamtoernooi.

Gauff tennist al jaren met gigantisch veel druk op haar schouders. Sinds ze op haar 15e plots won van Venus Williams in de eerste ronde van Wimbledon in 2019, werd haar een grote toekomst in het tennis voorspeld.

Dat we nu zeggen dat haar eerste grandslamzege op haar 19e misschien later komt dan verwacht, zegt eigenlijk alles. Het was dan ook symbolisch dat het haar gelukt is op haar “thuisgrandslam”, in New York.

Ze is de eerste Amerikaanse tiener die de US Open wint sinds Serena Williams in 1999. De zussen Williams zijn voor haar ook echt een bron van inspiratie geweest.

Haar speech staat me misschien nog meer bij dan de wedstrijd zelf. “Honestly, those who thought they were putting water on my fire, you were really adding gas to it, and now I'm really burning so bright.”