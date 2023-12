Alcaraz verslaat Djokovic in benefiet in Saudi-Arabië, de 2 "zien Nadal op z'n top terugkeren"

Carlos Alcaraz is 20 en mocht al even van de nummer 1 proeven na zijn zege op de US Open 2022. Maar met 3 grandslamtitels in 2023 (enkel Wimbledon liet hij aan Alcaraz) en een 7e recordoverwinning op de Masters staat Novak Djokovic weer steviger dan ooit op de hoogste ranking. De twee tennistoppers maakten er een mooi schouwspel van in de hoofdstad van Saudi-Arabië. Hun event maakte deel uit van een jaarlijks kunsten- , cultuur- en sportfestival. De jongste klopte de oudste met 4-6, 6-4, 6-4. De Serviër reisde meteen na de wedstrijd door naar Australië, waar hij meedoet aan de United Cup, een competitie met gemengde landenteams, in Perth en Sydney. De Spanjaard keert nog even terug naar eigen land, waar hij in Murcia een galamatch afwerkt tegen Roberto Bautista Agut, waarna hij zich concentreert op de Australian Open. Op 14 januari begint de eerste grote grandslamafspraak van het jaar.

In Australië zullen de twee Djokovic' leeftijdsgenoot Rafael Nadal tegen het lijf lopen. Die maakt rond de jaarwisseling zijn grote rentree in Brisbane.



De 37-jarige Nadal speelde niet meer sinds zijn verrassende uitschakeling in de 2e ronde van de Australian Open vorig jaar. Hij onderging een heupoperatie.



2024 zou zijn laatste jaar kunnen zijn, liet hij verstaan. Al zou als alles goed gaat, hij nog door kunnen doen.



De 22-voudige grandslamkampioen hoopt in Brisbane competitief te zijn. Alcaraz en Djokovic twijfelen daar niet aan.



"Ik verwacht altijd dat hij op zijn best zal zijn, eerlijk gezegd", vertelde Djokovic. "Hij is al vaak afgeschreven, net zoals ik. Maar we hebben de criticasters lik op stuk gegeven."



"Hij is geen speler die terugkeert om gewoon een paar wedstrijden op een gemiddeld niveau te spelen. Hij wil titels winnen, hij wil op zijn best zijn. Daarom is hij wie hij is: een legende van onze sport."



"Ik ben er zeker van dat zijn training en voorbereiding erop gericht is om een grandslamtoernooi te winnen."



Alcaraz gaf mee dat zijn landgenoot, waarvan hij 2 van zijn 3 partijen verloor, 100 procent is, nadat hij trainingsvideo's had gezien. Alcaraz: "Ik hoorde van trainingspartners van Nadal dat hij zal terugkeren op zijn topniveau."



Nadals coach Carlos Moya toont wel voorbehoud. Hij gaf aan dat Nadal veel vooruitgang maakt op training, maar dat hij zich als coach zorgen maakt over hoe zijn lichaam zal reageren op grandslamtennis om de 2 dagen.