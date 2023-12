Waar komt de "whoopie" van Wickmayer eigenlijk vandaan? "Ik heb het zelf nooit begrepen"

Weerklinkt volgende zomer "whoopie" op de Olympische Spelen in Parijs? Yanina Wickmayer droomt luidop van een olympische deelname in 2024, vertelt ze in Dubbelspel, de podcast van Tennis Vlaanderen. Daarin praat ze ook over haar bekende "whoopie"-kreet.

Bijna twee jaar na haar comeback op het tennisveld staat Yanina Wickmayer weer op de 71e plek op de WTA-ranking.

Toch was het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in het tweede hoofdstuk van haar carrière. "Ik heb op de meest saaie plaatsen gespeeld, waar ik zelf de ballen moest rapen", vertelt ze.

"Dat was deel van het proces: ik moest weer van nul beginnen en ik was daar ook klaar voor. Nu sta ik weer op nummer 71, dus ik ben blij dat ik heb doorgezet op de moeilijke momenten en dat ik er in ben blijven geloven."

En het geloof is er zeker bij Wickmayer. Ze droomt zelfs luidop van de Olympische Spelen in 2024. "De eerste keer dat ik het zei, geloofde ik mezelf niet. Het leek onwerkelijk en was toen vooral een droom."

"Nu is het echt wel een doel. Ik wil er vol voor gaan, liefst in het enkelspel én het dubbelspel met Greet Minnen."