Kampioenen 2023 voor L'Equipe: Djokovic en Biles, Kopecky op 10

Op het eind van het jaar organiseert de toonaangevende sportkrant L'Equipe traditioneel een referendum onder zijn redacties.



Bij de mannen was Djokovic de laureaat: de 36-jarige Serviër won 3 van de 4 grandslamtoernooien (Australian Open, Roland Garros, US Open) en verloor de finale van Wimbledon. De 24-voudige grandslamkampioen sluit het jaar opnieuw af als nummer 1, nadat hij getriomfeerd had op de Masters, dat hij voor de 7e keer won, een record.



Met 876 punten gaat Djokovic de Franse zwemmer Léon Marchand (361) en de Nederlandse F1-rijder Max Verstappen (348) ruim vooraf.



Bij de vrouwen staat Biles helemaal bovenaan. De 26-jarige Amerikaanse pakte bij haar comeback op het WK in Antwerpen 4 keer goud (per team, allround, vloer en balk) en zilver op de sprong. Dat brengt haar totaal op 23 wereldtitels.



Biles totaliseerde 812 punten, het podium bij de vrouwen wordt volgemaakt door de Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin (709) en e Amerikaanse zwemster Katie Ledecky (446).



Met 55 punten vinden we Lotte Kopecky op de 10e plaats terug. De wereldkampioene op de weg, winnares van de Ronde van Vlaanderen, goed voor groen en de tweede plek in de Tour zag Tour-winnares Demi Vollering (246 ptn) op 5 staan.



Vorig jaar werden de Poolse Iga Swiatek, nummer 1 in het tennis, en de Argentijnse voetballer Lionel Messi, die Argentinië naar de wereldtitel leidde, gelauwerd.