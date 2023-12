Novak Djokovic wil tennissen tot na 40e: "Tom Brady is mijn voorbeeld"

Novak Djokovic won het voorbije jaar 3 van de 4 grandslamtoernooien. Alleen in Wimbledon was Alcaraz hem te snel af.



Djokovic zit aan 24 grandslamtitels - een record - en sluit het jaar andermaal als nummer 1 af. Die plek bezet hij in totaal (met tussenpozen) al meer dan 400 weken.



"Ik voel me nu fantastisch in mijn lichaam en speel tennis van heel hoge kwaliteit", legt Djokovic uit. "Het jaar 2023 was een van de beste uit mijn carrière. Waarom stoppen als ik zo geweldig speel?"



"Ik doe voorlopig dus verder. Ik hoop dat mijn carrière door kan lopen tot mijn 40e en zelfs daarna."



De Serviër ziet de Amerikaanse American football-vedette Tom Brady als zijn grote voorbeeld. Brady, die met 7 Super Bowls in de prijzenkast, als de beste quarterback aller tijden wordt gezien, stopte pas begin dit jaar op 45-jarige leeftijd.



"Ik ken hem persoonlijk en heb veel van hem geleerd", vertelt Djokovic. "Hij is voor mij het grote voorbeeld van een kampioen in zijn sport die heel veel tijd stak in het verzorgen van zijn lichaam en het herstel."



"Hij gaf aandacht aan elk deel van zijn lichaam en geest, zodat hij een lange en succesvolle carrière kon hebben."