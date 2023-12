Bizarre tennisfinale: Oekraïense weigert duel tegen Russische, die vervolgens tegen man moet spelen

Van een onverwachte finale gesproken. Op de Open de Bourg-de-Péage in Frankrijk waren tennisfans getuige van een vreemd schouwspel. Eerst weigerde de Oekraïense Marta Kostjoek een duel tegen het Russische toptalent Mirra Andrejeva. Die laatste moest dan maar noodgedwongen tegen een man spelen.

De Open de Bourg-de-Péage is een jaarlijks tennisfeest in Frankrijk. Hoewel er geen rankingpunten te verdienen zijn, zag het demonstratietoernooi de voorbije jaren al heel wat toppers passeren.



Ook dit jaar waren er drie dagen lang (toekomstige) vedetten bij de mannen en vrouwen te zien. Zoals onze David Goffin, maar ook Alex de Minaur, Lucas Pouille, Roberto Bautista-Agut en Donna Vekic. Die laatste lag ongewild aan de basis van een organisatorische nachtmerrie. Door een blessure aan haar schouder moest de Kroatische, die zeker was van een plaats in de 'finale', in laatste instantie afzeggen voor het event.

Het originele toernooischema

Met de Oekraïense Marta Kostjoek (WTA-33) vond de organisatie wel een straffe vervangster. Alleen: in de (enige) halve finale had het Russische 16-jarige supertalent Mirra Andrejeva (WTA-57) gewonnen van een lokale Française. Toen Kostjoek vernam dat haar tegenstander in de finale uit Rusland kwam, weigerde ze plots te spelen vanwege de oorlogssituatie tussen beide landen. In het verleden liet Kostjoek al vaker haar ongenoegen blijken dat spelers uit (Wit-)Rusland nog steeds in actie mogen komen. Zo weigerde ze op de Miami Open al de hand van de Russische Anastasia Potapova, tijdens Roland Garros deed ze hetzelfde bij de Wit-Russische Aryna Sabalenka.



Tijdstekort

Het lastminuteforfait zorgde voor kopzorgen bij de organisatie, die in allerijl een zoektocht naar een vervangster startte. Zonder succes.



Plan C dan maar. Ten einde raad deed het toernooi een telefoontje naar Yanis Ghazouani Durand. Die staat 1.323e op de wereldranglijst... bij de mannen. "We hebben er alles aan gedaan om nog een speelster te vinden via ons netwerk", verontschuldigde de organisatie zich in een persbericht. "Alleen was de tijd te kort. We hebben dan maar beslist om onze lokale speler Yanis Ghazouani Durand te laten spelen tegen Mirra Andrejeva."