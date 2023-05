Geen handshake tussen Kostjoek en Sabalenka, gefluit in Parijs verwart Wit-Russin

De oorlog in Oekraïne sijpelt uiteraard ook in het tennis door. Dat Russische en Wit-Russische spelers of speelsters niet de beste maatjes zijn met hun Oekraïense collega's, is geen geheim meer.

Zoals verwacht schudde Marta Kostjoek vanmiddag niet de hand van tegenstander Aryna Sabalenka na hun eerste ronde op Roland Garros.

Op Court Philippe Chartrier reageerde het Parijse publiek met boegeroep richting de Oekraïense Kostjoek.

"Ik begrijp dat sporters uit Oekraïne onze hand weigeren", vertelde Sabalenka na haar zege. "Mochten ze dat wél doen, dan kan ik me de reactie in hun vaderland inbeelden."