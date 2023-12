Zizou Bergs tankt vertrouwen na tweede toernooizege in een maand: "Bewijs dat ik op juiste weg ben"

Bergs heeft een moeilijke periode achter de rug door een polsblessure, maar heeft veel geleerd in die periode. "Deze finale toont dat ik steeds meer een complete speler aan het worden ben en dat is heel positief."

In de finale van het toernooi in Yokkaichi (Japan) versloeg Bergs de Amerikaan Michael Mmoh in twee sets: 6-2 en 7-6 (7/2). "Het was mijn beste wedstrijd van het toernooi. Ik moest goed zijn in verschillende onderdelen: de opbouw van punten, het defensieve spel en variaties met dropballen."

Dit is de bevestiging van die mooie week in Canada en het bewijs dat ik op de juiste weg ben.

In juli blesseerde Bergs zich aan zijn pols. Hij besloot om te blijven spelen, maar sloeg drie maanden lang met zijn backhand enkel slice-ballen. Een bewuste keuze, ook om hem mentaal sterker te maken, die nu rendeert.



"Ik was heel sereen, had mijn emoties in de finale goed onder controle. Daardoor kon ik rationele keuzes maken en problemen oplossen wanneer die opdoken. Ik ben trots op deze nieuwe titel."



Eerder deze maand won Bergs ook een toernooi in Canada. "Dit is de bevestiging van die mooie week in Canada en het bewijs dat ik op de juiste weg ben. Het jaar is voorbij, maar voor mij is het pas het begin na die polsblessure."