Zizou Bergs verovert in Japan zijn 3e Challengertoernooi van het jaar

Zizou Bergs (ATP-153) was op het toernooi het 4e reekshoofd en moest het in de finale opnemen tegen 3e reekshoofd Michael Mmoh. De Amerikaan is de nummer 114 van de wereld.

Na ruim 2 uur tennis trok Bergs met 6-2 en 7-6 aan het langste eind. Daarmee nam de 24-jarige Belg een beetje revanche, want Mmoh had Bergs vorig jaar nog verslagen in de finale van het Challengertoernooi in Forli (Ita).

Voor Zizou Bergs is het zijn 3 Challengertitel van 2023. Eerder dit jaar won hij de toernooien van Tallahassee en Drummondville in de VS. In totaal staat zijn teller nu op 7 Challengertoernooien.