Veel gezocht op Google in 2023: Luca Brecel, Tour de France en Sporza Wielermanager

Google maakt op sportief vlak het onderscheid tussen sportpersoonlijkheden en sportevenementen. Gisteren op het Sportgala moest Luca Brecel Remco Evenepoel laten voorgaan. Maar bij de personen staat de snookerspeler helemaal bovenaan, hij werd in mei de allereerste wereldkampioen van het Europese vasteland.



Brecel ging Lotte Kopecky, wereldkampioene wielrennen op de weg en gisteren verkozen tot Sportvrouw van het Jaar, vooraf. Het Engelse voetbalicoon David Beckham, die dit jaar een docureeks op Netflix lanceerde, maakt het podium compleet.



Op 7 staat Christian Atsu, de Ghanese voetballer die in Turkije voetbalde en omkwam bij de zware aardbeving in februari.



De Tour de France, Roland Garros en Wimbledon vormen de top 3 wat betreft de meeste zoekopdrachten voor sportevenementen. Ook de Rugby World Cup en het WK voetbal voor vrouwen staan in de top 10, met de Dodentocht in Bornem op 10.