Alcaraz wil Djokovic "afstoppen" in 2024: "Zet jullie televisietoestel maar aan"

De kans om alle grandslamtitels én olympisch goud te winnen in één kalenderjaar doet zich maar één keer om de vier jaar voor. Alleen de Duitse Steffi Graf slaagde in 1988 in dat kunststukje.

En wie records zegt, zegt Novak Djokovic. De Servische nummer 1 van de wereld heeft van de Golden Slam zijn doel gemaakt in 2024.

Aan Carlos Alcaraz om hem "tegen te houden". De Spanjaard, die Djokovic kon afstoppen in de finale van Wimbledon, is vastberaden om in 2024 een einde te maken aan de heerschappij van de Serviër.

"Hij wil de vier grandslamtoernooien en de Olympische Spelen winnen, maar het is aan ons om dat te voorkomen en hem af te stoppen", zei Alcaraz voor een demonstratietoernooi in Mexico.

Djokovic die domineert in 2024? "Dat wil ik verhinderen."