Novak Djokovic verliest zowaar op Australische bodem na 43 zeges op een rij

Novak Djokovic (36) en Australië, het is een geslaagd huwelijk (op die ene corona-affaire na). Djokovic had er sinds 15 januari 2019 niet meer verloren, maar vandaag moest hij toch het hoofd buigen voor Alex de Minaur op de United Cup.

Over ruim 10 dagen - op 14 januari - gaat in Melbourne met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het seizoen van start.

Novak Djokovic is als tienvoudig winnaar uiteraard de topfavoriet, maar de Serviër ondervindt in de laatste rechte lijn last aan zijn rechterpols.

De nummer één van de wereld neemt deel aan de United Cup, een voorbereidingstoernooi voor gemengde landenteams.

Djokovic had al afgezegd voor een duel in de groepsfase en tegen Alex De Minaur (ATP-12) verloor hij met twee keer 6-4 in de kwartfinales.

Voor Djokovic was het zijn eerste nederlaag in Australië sinds 15 januari 2019, meteen een eindpunt van zijn zegereeks van 43 matchen.