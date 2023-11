Belgische Daviscupploeg moet naar Kroatië voor de kwalificaties

De andere confrontaties in de kwalificaties van volgend jaar zijn Canada-Zuid-Korea, Servië-Slovakije, Duitsland-Hongarije, Nederland-Zwitserland, Tsjechië-Israël, Verenigde Staten-Oekraïne, Finland-Portugal, Frankrijk-Taiwan, Kazachstan-Argentinië, Zweden-Brazilië en Chili-Peru.

De twaalf winnaars van de kwalificaties stoten door naar de finalefase van de Daviscup. De twaalf verliezers spelen barrages om in de Wereldgroep te blijven. Australië en Italië staan als finalisten van dit jaar rechtstreeks in de Finals van volgend jaar. Spanje en Groot-Brittannië kregen een uitnodiging.

België en Kroatië kwamen elkaar twee keer eerder tegen in de Daviscup. Telkens waren de Kroaten het sterkst. In 2004 verloren de Belgen hun barrage om in de Wereldgroep te blijven in Kroatië met 3-2. In 2016 wonnen de Kroaten in de kwalificaties in Luik met 2-3.

De best gerangschikte Kroaten op de ATP-ranking zijn momenteel Borna Coric (ATP 37) en Borna Gojo (ATP 72).

Begin dit jaar verloor het Belgische Daviscup-team in de kwalificaties bij Zuid-Korea (3-2). In september wisten de Belgen het behoud in de Wereldgroep te verzekeren dankzij een 3-2 zege in de barrages in Hasselt tegen Oezbekistan. Tweevoudig winnaar Kroatië (2005 en 2018) strandde in de groepsfase.