"De spelers kreunden onder de drukke ATP-kalender, waarbij elk toernooi belangrijker werd. Het plan van de nieuwe eigenaars was financieel waanzinnig. Daarenboven ging het aan de ziel van de Daviscup, met thuis- en uitwedstrijden, voorbij."

Ook nu, anno 2023, zullen bijvoorbeeld Canada en Finland niet veel supporters naar de Spaanse stad Malaga lokken. "Piqué dacht misschien dat hij een grote geldkoe beet had, maar onder meer door corona is dat niet het geval. Al vanaf het eerste jaar zag je dat het niet goed zat met de formule."

"Sinds de hervormingen in 2018, wanneer de ITF het goedkeurde om samen te werken met Kosmos – het bedrijf van voormalig voetballer Gerard Piqué – is de belangstelling dan ook helemaal bergaf gegaan."

"Vorig jaar speelde België bijvoorbeeld tegen Frankrijk in Hamburg", schetst tenniscommentator Dirk Gerlo de situatie. "Er zat gewoon geen kat op de tribunes."

Maar de keuzes van toppers komen er niet zomaar. Het toernooi is helemaal in verval, omdat het niet langer in de deelnemende landen plaatsvindt, maar er gekozen is voor internationale speelsteden.

Het voornaamste slachtoffer van de drukke tenniskalender. Vermoeide spelers – zoals topper Carlos Alcaraz – haken zonder pardon af om hun land te verdedigen in de Daviscup.

De vraag is: moet de Daviscup zo vaak plaatsvinden?

Volgens Gerlo is het duidelijk: met dit concept is de houdbaarheidsdatum van de Daviscup overschreden. Maar wat is dan wel de oplossing?



"Ik ben iemand eerder conservatief en houd van de manier waarop de Daviscup vroeger georganiseerd werd", vindt Johan Van Herck, 12 jaar lang de Belgische bondscoach.



Dat was tot drie winnende sets, zonder tiebreak. Nu is dat herleid naar twee winnende sets. "En dus zijn de thrillers weggevallen", oordeelt Gerlo.



"Zulke partijen zien we niet meer en dat weten Kosmos en Piqué ook. Daarom is hun contract voor 25 jaar alweer verscheurd en is het na volgend jaar alweer aan de tennisfederatie om het te organiseren."



"Voor mij moet het niet helemaal teruggaan naar de vorige formule", aldus Gerlo. "De vraag is: moet het zo vaak plaatsvinden? Een toernooi om de twee jaar, zoals de Ryder Cup in het golf is ook een optie. Beloon de tennissers ook met punten voor de wereldranglijst."



Net dat kan weer een stimulans zijn voor de spelers om het beste van zichzelf te geven.



"Want het is toch iets uitzonderlijks door het teamverband dat erbij komt kijken. Van spelers, over coaches tot verzorgers. Ze werken allemaal samen naar een doel. En af en toe kun je dan – bij afwezigheid van een topper – een uniek verhaal schrijven", besluit Van Herck.