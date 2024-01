Toumani Camara kan niet tegen zijn ex spelen, Portland gaat kansloos onderuit in Phoenix

Geen Toumani Camara vannacht in de NBA. De Belgische speler miste voor het eerst een match in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Een knieblessure hield hem van het terrein tegen zijn ex-ploeg Phoenix Suns.

Toumani Camara tekende vorige zomer voor de Phoenix Suns, maar werd nog voor het seizoen doorgesluisd naar de Portland Trail Blazers.

Vannacht stond in de NBA een duel tussen de twee clubs op het programma. Camara moest geblesseerd toekijken. Na 31 wedstrijden, 22 als basisspeler, was het de eerste match die hij niet kon spelen.

No Camara, no party. Zonder de Belgische forward verloor Portland met duidelijke cijfers in Phoenix: 109-88. Na drie quarters was het verschil al duidelijk (86-61).

Met 23 nederlagen in 32 matchen staat Portland op de 14e en voorlaatste plaats in de Western Conference. Phoenix is 8e.