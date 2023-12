NBA: Portland pakt fraaie zege tegen Sacramento, triest record voor Detroit

Voor Portland was het de 8e zege van het seizoen. Met dank aan Anfernee Simons, die 29 punten maakte, en Duop Reath met een carrièrerecord van 25 punten.



De thuisploeg miste Deandre Ayton (knie) en Shaedon Sharpe (adductoren), Macolm Brogdon maakte 19 punten, Scoot Henderson en Jabari Walker elk 17.



Bij de bezoekers kwam De'Aaron Fox tot 43 punten en Domantas Sabonis tot 34, maar geen enkele andere King raakte in de dubbele cijfers.



Cadeau kregen de Blazers het niet, pas in het 4e quarter groeide de kloof: 32-33, 35-27, 37-35, 26-18.



Blazers-coach Billups: "We bespraken vooraf dat het nodig is om beter te starten en beter te spelen thuis. Dat brachten we vandaag. We deden het erg goed." Bezoekend coach Brown wist waar het aan lag: "Defensief lieten we steken vallen. Dat is al een tijdje onze achilleshiel."