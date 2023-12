Sterk Detroit lijdt toch 28e NBA-verlies op een rij in Boston, Wembanyama klopt Camara

In de drukke eindejaarsperiode in de NBA heeft de slechtste ploeg de beste ploeg het vuur aan de schenen gelegd, maar Boston maakte een achterstand van 21 punten goed en schreef zo Detroit in de negatieve recordboeken van de NBA met een 28e verlies op een rij: 128-122. Portland verloor thuis kansloos van de Spurs: 105-118.

Met de Pistons op bezoek bij de Celtics stond de slechtste ploeg van de NBA tegenover de beste. Wie dacht dat Detroit evenwel een vogel voor de kat was, kwam bedrogen uit.



De geplaagde bezoekers, gemotiveerd om het negatieve NBA-record niet te evenaren, wonnen het eerste quarter met 27-30 en stoomden door naar een kloof van 21 punten (45-66) in het tweede quarter (20-36).



Maar een 19-5-run in het derde quarter gaf de thuisburger hoop. Boston ging met 106-100 de laatste 2 minuten in. Cunningham en Bogdanovic sleepten alsnog een verlenging uit de brand (108-108).



Boston, aangevoerd door Porzingis (35 ptn, 8 rbs) en Tatum (31 ptn, 10 ass, 7 rbs), trok daarin het laken naar zich toe. Cunningham (31 ptn, 9 ass) en Ivey (22 ptn, 10 rbs) kregen lik op stuk.



Boston telt nu 24 zeges en 6 nederlagen, Detroit heeft een rapport van 2-29. Als ze zaterdag thuis verliezen tegen Toronto hebben ze de langste recordreeks aan nederlagen beet.



Celtics evenaren de 28 nederlagen op een rij van Philadelphia over 2 seizoenen (2014-2015 en 2015-2016).



In de Noord-Amerikaanse sportwereld is er maar 1 ploeg die slechter deed: in de NFL (American football) verloren de Chicago Cardinals tussen 1942 en 1945 29 keer op een rij.

Wembanyama torent boven Camara uit

Portland gooide al het goede van de knappe zege dinsdag tegen Sacramento overboord en ging thuis onderuit tegen San Antonio, dat voor het eerst in 6 matchen nog eens won.



Camara en co. kwamen een slecht openingsquarter (14-38) niet meer te boven. De Blazers probeerden nog wel het tij te keren in het tweede quarter (31-21), maar de Spurs speelden de partij gecontroleerd uit.



Portland kon de afwezigheid van zieke prijsschutter Simons inroepen, al namen Grant en Brogdon die fakkel goed over met elk 29 punten. Ze volstonden niet.



Wembanyama kwam tot 30 punten, 6 rebounds, 6 assists en 7 blocks in 30 minuten.

Voor de 3e keer dit seizoen gooide de Franse rookie 30 punten of meer in de basket. De Blazers kwamen in het derde quarter terug tot 8 punten (61-69), maar dichter kwamen ze niet meer.



Camara knokte voor wat hij waard was tegen de boomlange Wemby met 7 rebounds, maar dat ging ten koste van zijn offensieve stats: in 21 minuten kon hij enkel 1 van zijn 2 vrijworpen omzetten. 4 tweepuntpogingen en 1 driepuntpoging gingen mis: hij sloot af met 1 puntje en 0 assists.



Toumani Camara (l).

Uitslagen donderdag:

Boston-Detroit 128-122 (n.v.)

Chicago-Indiana 104-120

New Orleans-Utah 112-105

Minnesota-Dallas 118-110

Denver-Memphis 142-105

Portland-San Antonio 105-118

Golden State-Miami 102-114

LA Lakers-Charlotte 133-112

