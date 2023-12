Camara en Portland gaan onderuit tegen Golden State (tris)

Eerder in december versloegen de Warriors de Blazers met 110-106 thuis en met 114-118 op verplaatsing.



Het eerste quarter was voor de bezoekers (23-30), maar daarna nam de thuisploeg over (34-16, 32-31, 37-29). Bij de bezoekers was Anfernee Simons de topschutter met 25 punten.



Voor Camara en co. was het de 21e nederlaag in 28 wedstrijden. Het team staat daarmee op de 14e en voorlaatste plaats in de Western Conference. Alleen San Antonio (4-24) doet het nog minder goed in het Westen.



De Spurs verloren met 144-119 bij Dallas, Wembanyama kwam niet in actie. Hij had al last van zijn enkel en dat werd alleen maar erger, toen hij bij de opwarming struikelde over de voet van een ballenraper van de Mavs. Uit voorzorg bleef de Fransman aan de kant.



Golden State, dat een vijfde keer op een rij won, staat voorlopig 10, een plaats lager dan de LA Lakers. Die wonnen met 120-129 van nummer 3 Oklahoma City. LeBron James toonde nog eens zijn klasse met 40 punten, de beste score van de topschutter aller tijden in de NBA dit seizoen. En hij deed er nog 7 assists en 7 rebounds bij. De Lakers stopten een verliesreeks van 4.