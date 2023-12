PR van 18 punten van Camara volstaat niet voor Portland in NBA

Camara is niet meer weg te denken uit de basisvijf van Portland, dat voorlaatste staat in de Western Conference. De Belgische rookie beloont dat vertrouwen: 18 punten (3/4 3-punters, 4/6 2-punters, 1/2 vrijworpen) en 6 rebounds.



Maar dat vertaalt zich niet meteen in ploegsuccessen. Utah was in de eerste drie quarters de beste (30-38, 24-31, 22-34) en had dus marge om het 4e quarter uit handen te geven (38-19).



Bij de bezoekers waren Collin Sexton (27 punten) en Simone Fonteccio (24) het best bij schot. Bij de thuisploeg was rookie Scoot Henderson net als Camara goed voor een PR met 23 punten en 10 assists. Camara was de tweede schutter van zijn team.



Deandre Ayton, die 3 matchen op een rij miste door kniepijn, kwam tot 14 punten en 9 rebounds. De Jazz werkten hun shotpogingen aan 53,3 procent af, de Blazers bleven steken op 41,7 procent.



"Defensief waren we hopeloos", foeterde thuiscoach Chauncey Billups. "We proberen onszelf te ontwikkelen als een "defense first"-team. Het ziet er mooi uit als het lukt om shots te maken. Maar dat is niet wie wij zijn. Dat is niet wie we proberen te zijn."