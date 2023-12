Met zijn eerste double-double helpt Toumani Camara Portland voorbij San Antonio

Toumani Camara heeft met Portland wraak kunnen nemen tegen San Antonio. In eigen huis profiteerden de Trail Blazers van de afwezigheid van sterspeler Victor Wembanyama en haalden ze het met 134-128.

Portland staat in de stand van de Western Conference op de veertiende plaats (op 15) met negen zeges tegen 22 nederlagen. Alleen tegenstander San Antonio (5 zeges tegen 26 nederlagen) heeft een slechter rapport.

Jerami Grant en Malcolm Brogdon blonken uit met elk 27 punten, maar ook Toumani Camara liet zich opmerken met 13 punten, 11 rebounds en 2 assists. Het is voor de 23-jarige Brusselaar zijn eerste double-double uit zijn NBA-loopbaan.

Portland speelde donderdag al tegen San Antonio, en toen haalden de Spurs het dankzij een sterke prestatie van Victor Wembanyama . Het Franse toptalent was goed voor 30 punten in de 105-118-zege.

In de Eastern Conference heeft Milwaukee Cleveland opzijgezet met 119-111. Jarrett Allen had met 30 punten nochtans een productieve avond, maar hij kon niet opboksen tegen het duo Giannis Antetokounmpo (34 punten) en Damian Lillard (31 punten).



Boston Celtics staat nog steeds aan de leiding in het oosten, al kwam het wel met de schrik vrij tegen Toronto: 120-118. Met nog 5 minuten op de klok kwam Toronto op voorsprong, maar het kon de zege niet vasthouden.

Voorts ging Denver, de titelverdediger, de boot in tegen Oklahoma City (93-119 in de Ball Arena). Nikola Jokic kwam bij de Nuggets tot negentien punten. Shai Gilgeous-Alexander loodste Oklahoma naar de zege met veertig punten.