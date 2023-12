Rafael Nadal tempert verwachtingen bij comeback in Brisbane: "Genieten staat voorop, niet winnen"

Een van de komende dagen maakt Rafael Nadal in Brisbane zijn terugkeer na bijna een jaar zonder competitie. De 37-jarige Spanjaard, die in juni geopereerd werd aan zijn heup, zegt dat het voor hem "onmogelijk" is om aan het winnen van toernooien te denken.

Rafael Nadal speelde zijn laatste match in de tweede ronde van de Australian Open half januari. De 22-voudige grandslamwinnaar kreeg toen last van zijn heup, wat in juni leidde tot een operatie. Hij zou uiteindelijk 50 weken aan de kant staan.



Nadals rivalen - Djokovic en Alcaraz op kop - geloven dat de Spanjaard op zijn competitieve best zal zijn, maar die tempert de verwachtingen in wat mogelijk zijn laatste seizoen zal zijn.



"Het is onmogelijk om vandaag aan het winnen van toernooien te denken", vertelde Nadal aan de pers. "Wat wel mogelijk is, is genieten van mijn comeback. Na een jaar weg van de courts verwacht ik niet veel."



Nadal voerde de training de voorbije maanden op en oefende bij aankomst in Australië met nummer 8 van de wereld Holger Rune.