"Het is tijd om terug te keren": Rafael Nadal kondigt rentree in Brisbane aan

Rafael Nadal heeft bekendgemaakt dat hij begin 2024 zijn comeback op het tennisterrein zal maken tijdens het ATP-toernooi in het Australische Brisbane (31 december-7 januari). "Na een jaar zonder competitie is het tijd voor een comeback", zei de 37-jarige Spanjaard in een kort filmpje op sociale media. "Ik zal meedoen in Brisbane, in de eerste week van januari."