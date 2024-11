Tweevoudig olympiër Maellyse Brassart stopt met turnen: "Einde van avontuur, begin van nieuw hoofdstuk"

Terwijl Nina Derwael besliste om na Parijs toch nog door te trekken tot misschien wel de Spelen van Los Angeles heeft haar generatiegenote Maellyse Brassart - ze is één jaar jonger - wel besloten om ermee te stoppen.

Brassart was nog geen 15 jaar toen ze op het EK in Bern haar debuut maakte bij de senioren. Ze eindigde meteen 14e in de allroundcompetitie en 8e met het team.



Haar beste resultaat bewaarde ze voor het EK van 2023, in Antalya. Toch was het nog een race tegen de klok om zich een jaar later voor de Spelen te kwalificeren.



Brassart slaagde erin en mocht in Parijs haar - wat we nu weten - laatste wedstrijden afwerken. Daarin liep het nog bijna mis na en akelige val tijdens de opwarming aan de brug.

"Dit is het einde van een avontuur en het begin van een nieuw hoofdstuk", schrijft Brassart. "Ik heb mijn sportieve doelen in deze sport gehaald, mijn topsportcarrière heeft mij zoveel gebracht."

"Ik ben dankbaar voor het afgelegde parcours en ontzettend trots. Trots dat ik zowel individueel als met het team België al die jaren op het hoogste niveau heb mogen vertegenwoordigen."

"Gymnastiek is veel meer geweest dan alleen een sport voor mij en dat zal altijd zo blijven."