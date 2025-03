"Ik moest nog over verkeerseiland springen": dit ultieme manoeuvre nekte Tim Merlier (16e) in allerlaatste bocht

zo 2 maart 2025 17:20

De sprint was al verloren voordat hij eraan kon beginnen. Tim Merlier was vandaag één van de topfavorieten in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar de kopman van Soudal-Quick Step bleef teleurgesteld achter na een 16e plaats. In de allerlaatste bocht ging het helemaal mis: na een slippertje moest Merlier nog over een verkeerseiland springen. "Dit is een gemiste kans", baalde hij.



"De sprint was een kilometer voor het einde al verloren", schudde een duidelijk teleurgestelde Tim Merlier (16e) het hoofd na Kuurne-Brussel-Kuurne. De oplettende kijker zag de kopman van Soudal - Quick Step in de allerlaatste bocht nog een ultiem manoeuvre uit zijn benen schudden. "Ik moest nog over een verkeerseiland springen", legde hij uit. "Dit is toch een gemiste kans, ja. Ik geraakte eigenlijk niet echt 100% in de koers, maar ik was wel steeds waar ik moest zijn. En uiteindelijk had ik wel nog de benen om nog iets te forceren in de sprint, denk ik."

Het was een frustrerende dag, maar ik bleef er wel in geloven. Tim Merlier