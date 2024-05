Brian Riemer: "Anderlecht heeft een titel nodig en die wil ik liever vroeg dan laat"

vr 17 mei 2024 14:43

Anderlecht telt af naar de clash met Club Brugge zondagavond om 18.30 uur. Eerst zal het met één oog lonken naar wat er in Brugge gebeurt tussen Cercle en Union, daarna weet paars-wit of de titel al haalbaar is. "Het is sneller gegaan dan verwacht, maar we willen niet nog 2 jaar wachten omdat dat het oorspronkelijke plan was."

Brian Riemer gaf geen gespannen indruk op zijn persbabbel voor de match tegen Club Brugge, al zou de coach van Anderlecht af en toe zijn tone of voice wel een beetje scherper stellen. De Deen sprak over "een normale week en een normale voorbereiding", maar trok meteen zijn spikes aan. "Aan het einde van een marathon zie je de finish liggen. Na een lang seizoen is het geweldig om af te stevenen op dat punt. Dan denk je niet meer aan krachten sparen, nu sprint je gewoon zo snel als je kan." "Een slotsprint", zo stelt Riemer over speeldag 9 en 10. Als Anderlecht zondagavond kampioen wil spelen, dan moet Cercle Brugge paars-wit eerder die dag een handje helpen tegen Union. "Ik zal de smartphones van mijn spelers niet in beslag nemen, maar ik heb hen aangeraden dat we zo min mogelijk tijd zullen besteden aan die match van Cercle en Union." "Natuurlijk zullen we op de hoogte zijn van het resultaat, maar wij moeten zelf gewoon klaar zijn om 18.30 uur. We moeten focussen op datgene waar we zelf invloed op hebben." "Het resultaat van Union zal onze match in zekere zin beïnvloeden, maar zelf moeten we gaan voor de beste uitslag. Dat wordt niet makkelijker of moeilijker volgens wat er om 13.30 uur in Brugge gebeurd is."

Ik zal de smartphones van mijn spelers niet in beslag nemen, maar ik heb hen aangeraden dat we zo min mogelijk tijd zullen besteden aan die match van Cercle en Union. Brian Riemer

Riemer mist zondag een tros ervaren spelers. "Je verliest spelers, maar je krijgt er ook iets voor in de plaats", bekeek hij het positief. "Het biedt mogelijkheden. Ik probeer de puzzel te leggen en beschouw het als een opportuniteit. En het is niet dat we nu spelers moeten inbrengen die niet of nauwelijks hebben gespeeld." Een van de afwezigen is Jan Vertonghen. De ancien ligt in de lappenmand. "Ook al speelt hij niet, hij is voortdurend aanwezig. Jan wil dit zo graag afmaken en wil helpen waar hij kan." Waarna een lofzang begon: "Wat een prof, wat een man, wat een persoonlijkheid en wat een ambassadeur voor het Belgische voetbal. Ik kan echt geen slecht woord zeggen over hem."

Jan Vertonghen mist de ontknoping van de play-offs.

Barcelona en City

Negatieve geluiden, die zijn wel al meermaals geformuleerd over het spel van Anderlecht, ook tijdens deze play-offs. De opmerking op de persconferentie deed Riemer toch even zijn discours aanscherpen. "Dat ons spel niet attractief is? Dat laat ik over aan de criticasters. Ik kan niet antwoorden op hun kritiek. Wij staan op kop. Als dat niet genoeg is, laat ik dat over aan anderen." Analisten hopen dat Anderlecht met de borst vooruit voetbalt in het Lotto Park. Of hoe zal Riemer het zondag aanpakken? "Iets verdedigen, dat is niet onze filosofie. Want dan word je passief. Dat is geen oplossing." "We zeggen niet dat we voor een punt gaan, maar mocht de match op slot zitten, dan kun je in het slot nog aanpassen en kan het tactisch worden." "Wij moeten vooral gedisciplineerd zijn en we mogen ons niet laten overmannen door de emoties. Er staat veel op het spel, maar je moet de controle bewaren."

Dat ons spel niet attractief is? Dat laat ik over aan de criticasters. Ik kan niet antwoorden op hun kritiek. Wij staan op kop. Als dat niet genoeg is, laat ik dat over aan anderen. Brian Riemer