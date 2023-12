Griekse politieman die verwond werd door hooligan is overleden

Griekenland is in rouw: de politieman die begin december zwaargewond raakte tijdens rellen tussen hooligans in Athene bij een volleybalwedstrijd, is vandaag overleden. De man werd nog steeds verzorgd in het ziekenhuis, nadat hij getroffen was door een vuurpijl.

Supportersgeweld is een constante factor in de Griekse maatschappij en beperkt zich niet alleen tot het voetbal. Op 7 december raakte de 31-jarige politieman gewond aan zijn been door een vuurpijl die werd afgestoken bij rellen na een volleybalwedstrijd tussen Olympiakos en Panathinaikos.



Het slachtoffer werd geraakt in zijn dij en verloor veel bloed. De dokters amputeerden nog zijn been in een poging om zijn leven te redden.



Een 18-jarige man werd opgepakt en heeft bekend dat hij de vuurpijl had afgeschoten richting de ordediensten.



Als reactie op het geweld heeft de overheid aangekondigd dat alle wedstrijden van de nationale voetbalcompetitie tot 12 februari achter gesloten deuren worden gespeeld.



Daarnaast komen er in alle stadions high-definitioncamera's en elektronische toegangssystemen om de identiteit van de supporters te controleren.



Een van de oorzaken van het supportersgeweld in de Griekse sportwereld is dat het niet botert tussen de eigenaars van de belangrijkste teams.



De voorzitter van de Griekse voetballiga Evangelos Marinakis stapte op 12 december op na een reeks gewelddadige incidenten in het voetbal.