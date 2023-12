2 maanden geen publiek welkom in Grieks voetbal na supportersgeweld: "Regering kon niet langer toekijken"

Het Griekse voetbal gaat 2 maanden op slot, ook al liep het vorige week eigenlijk helemaal mis tijdens een volleybalwedstrijd. Bij rellen tussen de harde kernen van Olympiakos en Panathinaikos werd een politieagent op zijn been geraakt met een vuurpijl. Hij vecht nog steeds voor zijn leven in het ziekenhuis. Het is het zoveelste incident van supportersgeweld in Griekenland en vooral in het voetbal loopt het vaak mis. Afgelopen weekend kon de 14e speeldag niet doorgaan, omdat de Griekse scheidsrechters niet meer willen fluiten na meerdere (doods)bedreigingen. Vorige maand werd nog een winkel van een scheidsrechter aangevallen met brandbommen. Niet alleen de scheidsrechters hebben er nu genoeg van. De Griekse regering bant tot 12 februari de supporters uit de stadions. Negen matchen zonder publiek moet een duidelijke boodschap sturen.

De supporters in Griekenland zijn heel extreem en heel emotioneel. Voetbal is hun leven. Tuur Dierckx

Voor Tuur Dierckx, die in Griekenland voetbalt bij Atromitos, komt de beslissing niet als een verrassing. "Er is veel gebeurd, dus we wisten dat de regering bijeen zou komen", vertelt hij. "Het zat eraan te komen en het is volledig begrijpelijk dat er nu consequenties volgen." Dierckx heeft al van dichtbij kunnen meemaken hoe fanatiek de Griekse fans zijn. "Het is heel extreem en heel emotioneel", zegt hij. "Voetbal is een beetje hun leven. Al is het wel een minderheid die erover gaat." "Ik heb al van alles meegemaakt. Tijdens een opwarming werden we eens bekogeld en bespuwd. Niet normaal."

Al meerdere doden dit jaar

De vraag is maar of de beslissing van de regering het supportersgeweld zal beteugelen. Het Griekse voetbal gaat al jaren gebukt onder hooliganisme en elke (tijdelijke) oplossing lijkt geen effect te hebben. "De regering kon niet blijven toekijken, maar alle vorige beslissingen hebben weinig impact gehad", vertelt Bruno Tersago, VRT-correspondent in Griekenland. "Er moet heel wat meer veranderen in het Griekse voetbal." Alleen dit jaar vielen er al meerdere doden bij supportersgeweld. Afgelopen zomer kwam een supporter om het leven bij rellen voor het stadion van AEK Athene. Eerder dit jaar werd een hooligan van Olympiakos vermoord. En vorig jaar werd in Thessaloniki een man doodgestoken omdat hij verkeerd antwoordde op de vraag voor welke club hij supporterde. "De regering kondigt elke keer maatregelen aan, maar het leidt nergens toe", aldus Tersago. "Het geweld buiten de stadions is veel moeilijker om aan te pakken."

De regering kondigt elke keer maatregelen aan, maar het leidt nergens toe. Bruno Tersago