Na het toenemende supportersgeweld in het voetbal: voorzitter Griekse liga stapt op

Niet alleen in Turkije maar ook in Griekenland neemt agressie in het voetbal toe.



Gisteren deelde de Griekse regering nog mee dat de wedstrijden van de Griekse competitie tot 12 februari achter gesloten deuren zullen plaatsvinden, in een poging om het geweld aan banden te leggen.

De Griekse sport, en voetbal in het bijzonder, heeft immers al jaren een probleem met geweld. Een van de oorzaken hiervan is dat het niet botert tussen de eigenaars van de belangrijkste teams.

De media beschuldigen de clubeigenaars er ook van deels verantwoordelijk te zijn voor de rellen omdat ze niets zouden doen om de incidenten met supporters te beteugelen.

De politie heeft ook banden vastgesteld tussen de relschoppers en criminele organisaties.

Door de grote problematiek heeft Evangelos Marinakis, de voorzitter van de Griekse voetballiga, nu de eer aan zichzelf gehouden en ontslag genomen.