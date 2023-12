Igor De Camargo: "Het wordt voor Santos heel moeilijk om terug te keren na de degradatie"

Igor De Camargo (40) is natuurlijk met het Belgische voetbal vergroeid, maar de voormalige Rode Duivel is geboren in de buurt van Sao Paulo.

Zelf is hij, door zijn roots in het binnenland, meer fan van Sao Paulo FC, maar dat rivaal en kustclub Santos zakt, is ook voor het voetbalhart van De Camargo pijnlijk.

"Het Braziliaanse voetbal verliest een grote derby", legt hij uit. "Voor het voetbal is het nooit goed dat zo'n grote club zakt."

"Ik hoop dat ze meteen terugkeren, want zo'n club mag nooit in de tweede klasse spelen. Santos moet nu een goeie organisatie op en naast het veld uitbouwen."

"In de Braziliaanse tweede klasse lopen goeie spelers en goeie teams rond. Promoveren is heel moeilijk. Ze zullen moeten werken en nog eens werken."