1 jaar na dood Pelé degradeert "zijn" Santos voor het eerst in 111 jaar, rellen breken uit in de stad

Het Braziliaanse voetbalseizoen heeft woensdagavond zijn ontknoping gekend. Dat Palmeiras een twaalfde keer landskampioen werd, was geen verrassing meer. De Verdão waren immers sinds vorige week al zo goed als zeker van de titel.

Het was Santos die alle aandacht opeiste op de slotspeeldag. De legendarische club die grootheden als Pelé en Neymar voortbracht was al een poos in de gevarenzone beland, een eerste degradatie in zijn 111-jarige bestaan dreigde.

Om zijn vel te redden mocht Santos op de slotspeeldag niet verliezen van Fortaleza, maar in een dramatische wedstrijd ging het in eigen Vila Belmiro met 1-2 ten onder. De degradatie was een feit.

Zo volgt een triest dieptepunt voor Santos, dat exact een jaar geleden zijn grootste clubicoon moest afgeven: Pelé. Na diens afscheid van de club in 1974 kon Santos nog tweemaal de landstitel veroveren, in 2002 en 2004.

Flamengo en São Paulo blijven zo de enige twee clubs die nog nooit degradeerde uit de Braziliaanse eerste klasse.

Na de wedstrijd braken er al snel rellen uit in de buurt rond het stadion, die zich later ook verder verspreidden in de stad. Talloze voertuigen werden in brand gestoken. Ook in de buurt van een slaapvertrek van jeugdspelers werd er brand gesticht.