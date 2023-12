Roméo Lavia traint weer mee met groep bij Chelsea na maanden blessureleed: "Harder werken"

Chelsea-coach Mauricio Pochettino gaf gisteren mee op zijn persconferentie voor de partij van zondag bij Wolverhampton, dat Lavia de voorbije week weer aansloot bij de groepstrainingen.



Pochettino sluit niet uit dat Lavia zondag al bij de selectie hoort. "Net als Christopher Nkunku (van Leipzig, red) was Lavia bij zijn komst niet wedstrijdklaar. Nu zijn we bijna 6 maanden later en behoort een selectie tegen Wolves tot de mogelijkheden."



"Hij kan niet wachten om te debuteren voor ons. Hij doet het goed op training, maar heeft nog tijd nodig om naar zijn beste vorm te groeien", aldus Pochettino.



Chelsea nam Lavia over van het gedegradeerde Southampton, maar de speler kwam niet helemaal fit toe bij de Londense club. Enkele weken later volgde zijn blessure.



Na een desastreuze seizoensstart staat Chelsea pas 10e in de Premier League en kan de club zich geen puntenverlies permitteren. Veel mogelijkheden om de herstelde spelers geleidelijk aan te brengen, zijn er dan ook niet.



"Jongens zoals Nkunku en Lavia moeten begrijpen dat zij elke dag hard moeten werken. Zelfs harder dan de andere spelers, want zij moeten meteen een impact kunnen hebben eens ze op het veld gebracht worden."



"Ze hebben minuten nodig om te groeien, maar iedereen moet begrijpen dat wij wedstrijden moeten winnen. We zitten niet in de seizoensvoorbereiding."