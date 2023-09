Roméo Lavia verzwikt enkel op training en moet debuut bij Chelsea verder uitstellen

Maandag krijgt Chelsea van de dokter te horen hoelang het zijn kersverse aanwinst zal moeten missen, zo deelde trainer Mauricio Pochettino vrijdag mee tijdens een persconferentie.

"Dit is echt zonde, want hij was bijna weer fit. Deze blessure is een serieuze domper, Roméo was deze week erg goed op training", vertelde Pochettino.

"Hij verdraaide zijn enkel, maar hopelijk is het geen ernstige blessure. We moeten afwachten wat de dokter maandag zegt."

Roméo Lavia maakte tijdens de zomermercato de overstap van Southampton naar Chelsea, maar kwam tot dusver nog niet in actie voor de Blues. Hij haalde de wedstrijdselectie zelfs nog geen enkele keer.

Bondscoach Domenico Tedesco nam hem ook niet op in zijn selectie voor de afgelopen interlandperiode.